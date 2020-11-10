В мире установлен абсолютный рекорд суточного прироста больных COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки в мире подтвердили почти 678 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

Предыдущий рекорд превышен более чем на 80 тыс. случаев Фото: ЕРА

За последние сутки в мире коронавирусную инфекцию подтвердили у рекордного числа жителей планеты – 677 806. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 9 ноября.

Предыдущий рекорд, зафиксированный ВОЗ 6 ноября, превышен более чем на 80 тыс.

Общее число подтвержденных организацией случаев COVID-19 достигло 50,266 млн. Странами с наибольшим количеством инфицирований являются США (9,7 млн), Индия (8,5 млн), Бразилия (5,6 млн), Россия и Франция (по 1,7 млн).

За последние 24 часа в мире скончались 8311 пациентов с коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии – более 1,25 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.