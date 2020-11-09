Число инфицированных коронавирусом в США превысило 10 млн человек

За последние сутки в США было подтверждено почти 105,9 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. США находятся на первом месте в мире по общему количеству заболевших.

С начала вспышки пандемии в США выздоровело более 3,8 млн человек Фото: EPA

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

На момент публикации новости в стране было зарегистрировано 10 023 278 случаев инфицирования, из них более 105,9 тыс. – за последние сутки. С начала вспышки пандемии в США выздоровело более 3,8 млн человек, 237 тыс. – умерли.

США занимают первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом, на втором – Индия (8,5 млн), на третьем – Бразилия (5,6 млн), на четвертом – Франция (1,8 млн.), на пятом – Россия (1,7 млн).