В мире за сутки от COVID-19 умерли более 9,5 тыс. человек

По состоянию на утро 7 ноября в мире коронавирус подтвержден у 49 млн 323 тыс. человек, 1 млн 242 тыс. заболевших умерли, 32 млн 481 тыс. выздоровели.

В мире от коронавируса за сутки 6 ноября умерло 9561 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.

Всего в мире по состоянию на утро 7 ноября коронавирус подтвержден у 49 млн 323 тыс. человек, 1 млн 242 тыс. заболевших умерли, 32 млн 481 тыс. выздоровели.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (9,7 млн заболевших, 236 тыс. умерших, 3,8 млн выздоровевших);

Индия (8,5 млн заболевших, почти 125,6 тыс. умерших, 7,8 млн выздоровевших);

Бразилия (5,6 млн заболевших, 162 тыс. умерших, 5,1 млн выздоровевших);

Россия (1,7 млн заболевших, почти 29,7 тыс. умерших, 1,3 млн выздоровевших);

Франция (1,7 млн заболевших, 39,9 тыс. умерших, 131,8 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.