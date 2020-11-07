В мире за сутки от COVID-19 умерли более 9,5 тыс. человек

В мире от коронавируса за сутки 6 ноября умерло 9561 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.
Всего в мире по состоянию на утро 7 ноября коронавирус подтвержден у 49 млн 323 тыс. человек, 1 млн 242 тыс. заболевших умерли, 32 млн 481 тыс. выздоровели.
Странами с наибольшим распространением заболевания являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.