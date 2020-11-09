Меркель заявила, что Германия и США будут вместе противостоять пандемии коронавируса

Канцлер Германии Ангелы Меркель заявил, что дружба ФРГ и США уже "выдержала испытание временем", и отметила, что трансатлантические связи с США – "ценность, которую мы должны сохранить". Так она прокомментировала избрание президентом США демократа Джо Байдена.

Меркель: У Байдена большой опыт работы с Германией и Европой Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангелы Меркель сегодня в ходе своего первого выступления по итогам выборов президента США заявила, что власти двух стран будут "плечом к плечу" противостоять эпидемии коронавирусной инфекции, глобальному терроризму и изменениям климата. Об этом сообщает Deutsch Welle.

Меркель поздравила с победой на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена, и подчеркнула, что "у него большой опыт работы с Германией и Европой".

Она высказала мнение, что дружба двух стран уже "выдержала испытание временем", но трансатлантические связи с США – это "ценность, которую мы должны сохранить".

Меркель также посвятила значительную часть своего выступления поздравлению Камалы Харрис, которая станет первой женщиной, которая займет должность вице-президента США. Канцлер назвала Харрис "примером возможностей Америки".

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Байдена с победой на выборах президента США уже поздравили ряд политиков, в том числе Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский.