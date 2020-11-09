Twitter выдает аккаунт Трампа по поисковому запросу "лузер"

После прошедших выборов президента США Twitter выдает аккаунт действующего главы государства Дональда Трампа по поисковому запросу "лузер".
Страница Трампа идет первой в списке результатов поиска, хотя в ее описании нет слова loser ("неудачник").
Как сообщает Reuters, в Twitter это объясняют работой алгоритмов соцсети. Результаты поиска автоматически генерируются в зависимости от того, как часто пользователи используют то или иное слово по отношению к какому-то человеку.
Если учетная запись часто упоминается вместе с определенными терминами, они могут всплыть вместе как ассоциация. Эти ассоциации временны и постоянно меняются в зависимости от того, как люди пишут твиты, уточнили в Twitter.
Если вбить в поиск слово winner ("победитель"), в результатах нет страницы соперника Трампа на выборах президента США демократа Джо Байдена.
В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.
Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".