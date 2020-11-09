Twitter выдает аккаунт Трампа по поисковому запросу "лузер"

Если в Twitter вбить в поиск слово winner ("победитель"), в результатах нет страницы соперника президента США Дональда Трампа на выборах главы государства демократа Джо Байдена.

После прошедших выборов президента США Twitter выдает аккаунт действующего главы государства Дональда Трампа по поисковому запросу "лузер".

Страница Трампа идет первой в списке результатов поиска, хотя в ее описании нет слова loser ("неудачник").

Скриншот: twitter.com

Как сообщает Reuters, в Twitter это объясняют работой алгоритмов соцсети. Результаты поиска автоматически генерируются в зависимости от того, как часто пользователи используют то или иное слово по отношению к какому-то человеку.

Если учетная запись часто упоминается вместе с определенными терминами, они могут всплыть вместе как ассоциация. Эти ассоциации временны и постоянно меняются в зависимости от того, как люди пишут твиты, уточнили в Twitter.

Если вбить в поиск слово winner ("победитель"), в результатах нет страницы соперника Трампа на выборах президента США демократа Джо Байдена.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".