Три американских телеканала сообщили о победе Байдена на выборах президента США

Бывший вице-президент США, кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден победил на выборах, свидетельствуют данные телеканала CNN, основанные на данных подсчета бюллетеней и оценках экспертов.

Байден, согласно оценке CNN, победил в Пенсильвании и получил 20 голосов выборщиков, что обеспечило ему поддержку 273 членов коллегии выборщиков при 270 необходимых для победы на выборах.

В том, что Байден заручился поддержкой 20 выборщиков в Пенсильвании, уверены также аналитики ABC News. Fox News, который учитывает победу демократа в Аризоне, сообщил о более высокой поддержке Байдена выборщиками – по данным телеканала, речь идет о 290 голосах.

Действующий президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по данным ABC News и Fox News – 214.

Как сообщает CNN, Байден готовится выступить с обращением к нации. Журналисты выяснили, что он намерен говорить о том, что результаты голосования – "не просто цифры" и что они представляют голоса избирателей, которые реализовали свое "основополагающее право на то, чтобы их голос был услышан".

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

CNN и ABC News показывают, что подсчет голосов продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Байден, по их предварительным данным, лидирует в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии, Трамп – на Аляске и в Северной Каролине. Fox News уже объявил Байдена победителем в первых двух штатах, аналитики канала считают неопределенными итоги голосования только в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Трамп отказывался признать поражение и заявлял о намерении оспаривать результаты выборов во всех штатах, где победил его главный соперник.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.