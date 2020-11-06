COVID-19 не щадит в последнее время штаты, где проголосовали за Трампа – там по-прежнему презрительное отношение к коронавирусу

Инфарктный подсчет в Штатах подходит к концу. Посочувствовав действующему президенту, от которого с медленной садистской неумолимостью уплывала победа, нельзя не поразиться совершенно удивительному результату, который показал Дональд Трамп.

Одна из впечатляющих историй, которая сопровождала предыдущие выборы, – это серьезный отрыв Хиллари Клинтон от Дональда Трампа по общему числу проголосовавших: ей голоса отдало почти на 3 млн больше американцев, что не предотвратило поражения. Так вот, сейчас за Трампа проголосовало на 7 млн больше избирателей, чем четыре года назад, и тогдашний показатель Клинтон он намного опередил: 69,5 млн против ее без малого 66 млн. У Байдена, правда, рекордные в истории США 73,5 млн, однако вот эта неубиваемая и даже растущая популярность Трампа, конечно, примечательна.

Поддержка президента выдает умонастроение американцев, которых, похоже, особенно не угнетают ни мировое лидерство своей великой страны по числу заболевших COVID-19 – 9,5 млн, ни огромное количество умерших – без малого четверть миллиона. За последние две недели рост заболеваемости подскочил на 45%. В четверг, 5 ноября, заболело 120 тыс., умерло 1200 американцев. Эпидемия бушует в Америке, особенно не щадя в последнее время штаты, где проголосовали за Трампа: там по-прежнему презрительное отношение к коронавирусу.

Сам Трамп вызвал восторг своих сторонников, когда на одном из последних предвыборных митингов пообещал уволить после перевыборов доктора Энтони Фаучи, главного специалиста администрации, своими призывами к осторожности противоречившего президенту. А Стив Бэннон, бывший стратегический советник Трампа и идеолог его предвыборной кампании 2016 года, пошел дальше и в своем подкасте призвал президента после переизбрания отрубить голову Фаучи и водрузить ее на копье в Белом доме, чтобы другим сотрудникам администрации было неповадно предательство. "Вы на следующий день после выборов перестанете слышать о пандемии!" – обещал своим избирателям 45-й президент, намекая, что все страхи нагнетают и об ужасах рассказывают его коварные противники, чтобы подорвать шансы на победу.

Украина, пристально наблюдающая за перипетиями выборов в США, тоже на пике заболеваемости, сегодня Кличко сообщил, что впервые за сутки в Киеве заболело больше тысячи человек. Если еще недавно в соцсетях выясняли со скрытой насмешкой, имеются ли у кого знакомые, больные коронавирусом, то сейчас осторожно спрашивают, все ли живы. Наша страна в общем тренде: к концу недели число болеющих и переболевших в мире составит 50 млн, и минувшие сутки установили рекорд в 11 447 смертей от COVID-19.

Но что интересно: несмотря на заметно приблизившееся дыхание смерти, никакой суеты, не говоря о панике, у нас не наблюдается. Страхи если и были, как мы помним по знаменитому случаю в Новых Санжарах, давно улетучились и заменились равнодушием и фатализмом. Кажется, средний украинец в этом отношении вполне мог бы быть избирателем Дональда Трампа. Социал-дарвинизм процветает на наших просторах, где еще недавно так любили рассуждать о собственной исключительной человечности и товарищеском духе коллективизма. Сейчас упрочилось как само собой разумеющееся убеждение, что выживает сильный и здоровый, больные и мертвые сами во всем виноваты. Эпидемия – не повод прерывать привычный уклад жизни, тех, кому не повезло, закопаем и двинемся дальше.

Одно важное отличие украинцев от американцев: у них наплевательское отношение к заразе от присущей им дикой самоуверенности и неукротимого чувства свободы, которую не могут отнять ни государство с его бестолковыми попытками всеобщего спасения за счет ограничения перемещения и труда, ни сама чертова болезнь. Можно было бы отбиться от вируса огнестрелом – в каком-нибудь Техасе стояла бы оглушительная пальба. У нас это больше равнодушие к себе и другим, фатализм людей, бросивших веру в возможность изменить обстоятельства жизни. Ну и, соответственно, смерти.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора