ГОРДОН
 
 
Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


все материалы автора

COVID-19 не щадит в последнее время штаты, где проголосовали за Трампа – там по-прежнему презрительное отношение к коронавирусу

Инфарктный подсчет в Штатах подходит к концу. Посочувствовав действующему президенту, от которого с медленной садистской неумолимостью уплывала победа, нельзя не поразиться совершенно удивительному результату, который показал Дональд Трамп.

Одна из впечатляющих историй, которая сопровождала предыдущие выборы, – это серьезный отрыв Хиллари Клинтон от Дональда Трампа по общему числу проголосовавших: ей голоса отдало почти на 3 млн больше американцев, что не предотвратило поражения. Так вот, сейчас за Трампа проголосовало на 7 млн больше избирателей, чем четыре года назад, и тогдашний показатель Клинтон он намного опередил: 69,5 млн против ее без малого 66 млн. У Байдена, правда, рекордные в истории США 73,5 млн, однако вот эта неубиваемая и даже растущая популярность Трампа, конечно, примечательна.

Поддержка президента выдает умонастроение американцев, которых, похоже, особенно не угнетают ни мировое лидерство своей великой страны по числу заболевших COVID-19 – 9,5 млн, ни огромное количество умерших – без малого четверть миллиона. За последние две недели рост заболеваемости подскочил на 45%. В четверг, 5 ноября, заболело 120 тыс., умерло 1200 американцев. Эпидемия бушует в Америке, особенно не щадя в последнее время штаты, где проголосовали за Трампа: там по-прежнему презрительное отношение к коронавирусу.

Сам Трамп вызвал восторг своих сторонников, когда на одном из последних предвыборных митингов пообещал уволить после перевыборов доктора Энтони Фаучи, главного специалиста администрации, своими призывами к осторожности противоречившего президенту. А Стив Бэннон, бывший стратегический советник Трампа и идеолог его предвыборной кампании 2016 года, пошел дальше и в своем подкасте призвал президента после переизбрания отрубить голову Фаучи и водрузить ее на копье в Белом доме, чтобы другим сотрудникам администрации было неповадно предательство. "Вы на следующий день после выборов перестанете слышать о пандемии!" – обещал своим избирателям 45-й президент, намекая, что все страхи нагнетают и об ужасах рассказывают его коварные противники, чтобы подорвать шансы на победу.

Украина, пристально наблюдающая за перипетиями выборов в США, тоже на пике заболеваемости, сегодня Кличко сообщил, что впервые за сутки в Киеве заболело больше тысячи человек. Если еще недавно в соцсетях выясняли со скрытой насмешкой, имеются ли у кого знакомые, больные коронавирусом, то сейчас осторожно спрашивают, все ли живы. Наша страна в общем тренде: к концу недели число болеющих и переболевших в мире составит 50 млн, и минувшие сутки установили рекорд в 11 447 смертей от COVID-19.

Но что интересно: несмотря на заметно приблизившееся дыхание смерти, никакой суеты, не говоря о панике, у нас не наблюдается. Страхи если и были, как мы помним по знаменитому случаю в Новых Санжарах, давно улетучились и заменились равнодушием и фатализмом. Кажется, средний украинец в этом отношении вполне мог бы быть избирателем Дональда Трампа. Социал-дарвинизм процветает на наших просторах, где еще недавно так любили рассуждать о собственной исключительной человечности и товарищеском духе коллективизма. Сейчас упрочилось как само собой разумеющееся убеждение, что выживает сильный и здоровый, больные и мертвые сами во всем виноваты. Эпидемия – не повод прерывать привычный уклад жизни, тех, кому не повезло, закопаем и двинемся дальше.

Одно важное отличие украинцев от американцев: у них наплевательское отношение к заразе от присущей им дикой самоуверенности и неукротимого чувства свободы, которую не могут отнять ни государство с его бестолковыми попытками всеобщего спасения за счет ограничения перемещения и труда, ни сама чертова болезнь. Можно было бы отбиться от вируса огнестрелом – в каком-нибудь Техасе стояла бы оглушительная пальба. У нас это больше равнодушие к себе и другим, фатализм людей, бросивших веру в возможность изменить обстоятельства жизни. Ну и, соответственно, смерти.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, эпидемия, Леонид Швец, Дональд Трамп, выборы президента США 2020, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж G
  Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине
  Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине G
Дмитрий ГОРДОН
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
  Марина Кинах переболела COVID-19
  Марина Кинах переболела COVID-19
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS