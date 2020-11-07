Трамп: Эти выборы еще далеки от завершения

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп считает, что его главный конкурент на выборах – кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент Джо Байден – "спешит выдать себя победителем" президентской гонки. Об этом идет речь в заявлении Трампа, текст которого опубликовало агентство Associated Press.
Около часа назад ряд американских телеканалов сообщили о победе Байдена. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков при 270 необходимых для избрания новым президентом.
Он уже заявил о своей победе. "Для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны", – написал Байден.
Трамп считает, что это "медийные сторонники" Байдена "пытаются ему помочь", так как "не хотят, чтобы правда была разоблачена".
"Эти выборы еще далеки от завершения", – заявил Трамп и сказал, что его команда 9 ноября обратится в суды, чтобы обеспечить "полное соблюдение избирательного законодательства".
Глава Белого дома сказал, что официально Байдена еще не признали победителем в ряде штатов, в том числе в Пенсильвании, которая, по данным CNN обеспечила ему победу.
Он заверил, что "не успокоится, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия".
В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.
CNN и ABC News показывают, что подсчет голосов продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Байден, по их предварительным данным, лидирует в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии, Трамп – на Аляске и в Северной Каролине. Fox News уже объявил Байдена победителем в первых двух штатах, аналитики канала считают неопределенными итоги голосования только в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Трамп отказывался признать поражение и заявлял о намерении оспаривать результаты выборов во всех штатах, где победил его главный соперник.
Предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов на выборах президента, уже требовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Суды в первых двух штатах отказали в удовлетворении исков, в Пенсильвании суд удовлетворил иск частично, это не повлияло на процесс подсчета голосов.