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Трамп: Эти выборы еще далеки от завершения

Действующий президент США Дональд Трамп, который баллотировался на этот пост от Республиканской партии, заявил, что не успокоится, пока американский народ не получит "честный подсчет голосов".

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Трамп не признает поражение на выборах
Трамп не признает поражение на выборах
Фото: ЕРА

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп считает, что его главный конкурент на выборах – кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент Джо Байден – "спешит выдать себя победителем" президентской гонки. Об этом идет речь в заявлении Трампа, текст которого опубликовало агентство Associated Press

Около часа назад ряд американских телеканалов сообщили о победе Байдена. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков при 270 необходимых для избрания новым президентом.

Он уже заявил о своей победе. "Для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны", – написал Байден. 

Трамп считает, что это "медийные сторонники" Байдена "пытаются ему помочь", так как "не хотят, чтобы правда была разоблачена". 

"Эти выборы еще далеки от завершения", – заявил Трамп и сказал, что его команда 9 ноября обратится в суды, чтобы обеспечить "полное соблюдение избирательного законодательства". 

Глава Белого дома сказал, что официально Байдена еще не признали победителем в ряде штатов, в том числе в Пенсильвании, которая, по данным CNN обеспечила ему победу. 

Он заверил, что "не успокоится, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия".

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

CNN и ABC News показывают, что подсчет голосов продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Байден, по их предварительным данным, лидирует в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии, Трамп – на Аляске и в Северной Каролине. Fox News уже объявил Байдена победителем в первых двух штатах, аналитики канала считают неопределенными итоги голосования только в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Трамп отказывался признать поражение и заявлял о намерении оспаривать результаты выборов во всех штатах, где победил его главный соперник.

Предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов на выборах президента, уже требовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Суды в первых двух штатах отказали в удовлетворении исков, в Пенсильвании суд удовлетворил иск частично, это не повлияло на процесс подсчета голосов. 

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, голосование, иск, суд, выборы президента США 2020
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