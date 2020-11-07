Байден: Буду президентом для всех американцев

По словам экс-вице-президента США Джо Байдена, он будет президентом Соединенных Штатов для всех американцев, независимо от того, голосовали они за него на выборах или нет.

Бывший вице-президент США Джо Байден, о победе которого на выборах президента Соединенных Штатов сообщили СМИ, заявил 7 ноября в Twitter, что будет президентом для всех американцев.

"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет", – написал он.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

О победе Байдена на выборах главы Белого дома сообщили 7 ноября телеканалы CNN, ABC News и Fox News.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали кандидат от Республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

CNN и ABC News показывают, что подсчет голосов продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Байден, по их предварительным данным, лидирует в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии, Трамп – на Аляске и в Северной Каролине. Fox News уже объявил Байдена победителем в первых двух штатах, аналитики канала считают неопределенными итоги голосования только в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске.

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