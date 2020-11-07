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Лукашенко считает выборы в США "позорищем"

"Целый ряд проблем" в процедуре голосования и подсчета голосов на выборах президента США является "издевательством" над демократией этой страны, считает Александр Лукашенко, против которого Евросоюз и Канада ввели санкции из-за фальсификаций президентских выборов в Беларуси.

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Лукашенко: Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище
Лукашенко: Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который последние 26 лет занимал должность президента Беларуси, считает президентские выборы в США "позорищем". Об этом он заявил, общаясь с журналистами после посещения Белорусской АЭС, сообщил сайт президента Беларуси.

"Целый ряд проблем", возникших в ходе голосования и подведения итогов выборов в США, Лукашенко назвал издевательством над демократией этой страны, сказано в релизе.

"Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", – сказал он.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и экс-вице-президента США демократа Джо Байдена. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 из 538 выборщиков. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, Трамп – 213. Подсчет голосов продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и на Аляске. Байден, по предварительным данным, лидирует в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии. Эти штаты могут обеспечить ему 53 голоса выборщиков. Трамп при этом отказывается признать поражение и намерен оспаривать результаты выборов во всех штатах, где побеждает его главный соперник.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что после завершения президентской каденции Лукашенко – 5 ноября – Киев официально будет называть его просто Александром Лукашенко.

Из-за фальсификаций выборов и продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции в Беларуси ЕСКанада и Великобритания ввели персональные санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников. США тоже приняли такое решение, но самого Лукашенко в списке нет.

Теги: США, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, демократия, выборы в США, протесты в Беларуси
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