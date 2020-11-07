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Канада вслед за ЕС ввела новые санкции против Беларуси

В расширенный санкционный список Канады попали 13 чиновников Беларуси. Среди них глава КГБ Иван Тертель и начальник Службы безопасности Андрей Павлюченко.

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Санкции включают запрет на поездки в Канаду и замораживание активов
Санкции включают запрет на поездки в Канаду и замораживание активов
Фото: depositphotos.com

Канада в координации с Европейским союзом ввела дополнительные санкции еще в отношении 13 чиновников Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 ноября на сайте министерства международных дел Канады.

Отдельно министерство опубликовало список лиц, попавших под санкции:

  • Игорь Сергиенко – глава администрации президента Беларуси;
  • Алексей Волков – председатель Государственного комитета судебных экспертиз;
  • Иван Тертель – председатель Комитета государственной безопасности;
  • Иван Носкевич – председатель Следственного комитета Беларуси;
  • Роман Мельник – начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики министерства внутренних дел Беларуси;
  • Андрей Равка – государственный секретарь Совета безопасности Беларуси;
  • Сергей Аземша – заместитель председателя Следственного комитета Беларуси;
  • Андрей Смаль – заместитель председателя Следственного комитета Беларуси;
  • Андрей Павлюченко – начальник Службы безопасности Беларуси;
  • Наталья Эйсмонт – пресс-секретарь Александра Лукашенко;
  • Игорь Бузовский – заместитель главы администрации президента Беларуси;
  • Сергей Зубков – командир спецподразделения КГБ "Альфа";
  • Петр Миклашевич – председатель Конституционного суда Беларуси.

Санкции включают запрет на поездки в Канаду и замораживание активов. Гражданам и компаниям Канады запретили проводить финансовые операции с лицами из санкционного списка.

Ранее Канада уже вводила санкции против белорусских чиновников – 29 сентября в список попали восемь человек, включая Александра Лукашенко. Такие же санкции были введены и Великобританией. Санкции также ввели США.

6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 13 чиновников Беларуси.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Канада, санкции, Игорь Сергиенко, протесты в Беларуси, Наталья Эйсмонт, Иван Тертель
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