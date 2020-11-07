Канада вслед за ЕС ввела новые санкции против Беларуси

Канада в координации с Европейским союзом ввела дополнительные санкции еще в отношении 13 чиновников Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 ноября на сайте министерства международных дел Канады.
Отдельно министерство опубликовало список лиц, попавших под санкции:
Санкции включают запрет на поездки в Канаду и замораживание активов. Гражданам и компаниям Канады запретили проводить финансовые операции с лицами из санкционного списка.
Ранее Канада уже вводила санкции против белорусских чиновников – 29 сентября в список попали восемь человек, включая Александра Лукашенко. Такие же санкции были введены и Великобританией. Санкции также ввели США.
6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 13 чиновников Беларуси.
В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.