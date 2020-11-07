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"Гарантирую новые выборы". Лукашенко назвал условие перевыборов в Беларуси

Александр Лукашенко пожаловался, что западные партнеры требуют от него перевыборов президента Беларуси. Он заявил, что "гарантирует" их проведение, когда народ "примет решение".

Лукашенко: Вы сначала там, у себя, разберитесь
Лукашенко: Вы сначала там, у себя, разберитесь
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 6 ноября заявил, что гарантирует проведение новых выборов в Беларуси, когда граждане примут такое решение. Видеозапись с соответствующим заявлением опубликована в Telegram-канал "Пул первого".

По информации пресс-службы президента Беларуси, Лукашенко принял участие в открытии третьей линии минского метро, во время которого выступил перед собранным трудовым коллективом. 

"На злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", – заявил Лукашенко.

Он пожаловался, что западные партнеры требуют от него перевыборов президента.

"Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там, у себя, разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное – потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев", – добавил он.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Санкции, кроме ЕС, ввели СШАВеликобритания и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что после завершения президентской каденции Лукашенко Киев официально будет называть его просто Александром Лукашенко

2 октября Европейский союз Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 чиновников Беларуси. 

Лукашенко уже был под санкциями ЕС. В последний раз их действие остановили в 2016 году.

Теги: Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Минск, протесты в Беларуси
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