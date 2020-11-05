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Глава управления МВД Беларуси заявил, что нападающих на силовиков "бандитов" они "живьем брать не будут"

По словам начальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николая Карпенкова, силовики против насилия и "президент, руководители правоохранительных органов еще мягко поступают по отношению к уличным беспредельщикам".

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Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа
Фото: EPA

Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков заявил в интервью "Беларусь сегодня", которое вышло 4 ноября, что силовики "не будут брать живьем бандитов", нападающих на них и их семьи. 

"Мы непримиримы по отношению к экстремистам как никогда. Ведь они перешли черту, совершили очень большую глупость: показали нам, что правил нет. Что можно нападать на семьи, угрожать детям, родителям сотрудников милиции. И за это органы внутренних дел их не простят. Те, кто позволил себе переступить все законы, в том числе и законы морали, просто так не отделаются и почувствуют, что нельзя оскорблять сотрудников органов внутренних дел. Если, не дай бог, что-то случится с командиром или с руководителем, с нашим братом по оружию — мы таких бандитов живьем брать не будем. И если что-то случится с семьями сотрудников — бандиты ощутят на себе весь арсенал и всю мощь органов внутренних дел. Таких бандитов мы тоже живьем брать не будем", – сказал Карпенков.

По его словам, силовики против насилия и "президент, руководители правоохранительных органов еще мягко поступают по отношению к уличным беспредельщикам".

"Но если будет дан приказ жестко и по закону разобраться с теми, кто нарушает закон и оказывает сопротивление, в том числе и вооруженное, сотрудникам правоохранительных органов, мы наведем порядок очень быстро, в считанные дни. Напомню: стражи порядка имеют право на применение и специальных средств, и боевых приемов, и нелетального оружия, а в отдельных, угрожающих жизни и здоровью сотрудников ситуациях – и боевого оружия", – сказал он.

Карпенков утверждает, что к протестующим "по-настоящему никто никогда еще не применял ни силу, ни боевые приемы, ни нелетальное, ни огнестрельное оружие".

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Также санкции ввели США.

Теги: Беларусь, милиция, силовики, протесты в Беларуси
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