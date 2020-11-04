Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе – Волкер

Президент РФ Владимир Путин пытается завоевать Беларусь без ввода российских войск, считает экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Волкер: Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Евросоюзом Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На происходящее в Беларуси президент России Владимир Путин пытается влиять так же, как делает это на Донбассе в Украине. Такое мнение 3 ноября выразил телеканалу "Прямий" бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

“Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится. ...Он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси", – сказал он.

Дипломат отметил, что "правительство в Беларуси еще не побеждено".

"Очень важно, чтобы голос белорусов был услышан. Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским союзом. Все, что они хотят – это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны этого также придерживаться и помогать им в этом", – считает Волкер.

В Беларуси со дня выборов президента 9 августа продолжаются массовые протесты. Участники демонстраций считают, что результаты голосования сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны тысячи демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, которая не транслировалась по телевидению и не анонсировалась заранее. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины подчеркнул, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка, объявленная Тихановской.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.