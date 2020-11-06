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В Беларуси продлили арест Колесниковой до начала 2021 года

Адвокаты белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой просили перевести ее на домашний арест, но получили отказ.

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7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову
7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову
Фото: babariko.vision

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой, которая находится под арестом с начала сентября, продлили срок нахождения под стражей до 8 января. Об этом 6 ноября сообщил оппозиционер Виктора Бабарико в своем Telegram-канале.

По информации "Радыё Свабода", следствие отказалось отпустить Колесникову под залог. Ранее защита оппозиционерки просила перевести Колесникову на домашний арест, но получила отказ.

Оппозиционерка и ее адвокат Максим Знак находятся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной целостности, национальной безопасности и обороне).

Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными, говорится в сообщении.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика – Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. 16 сентября Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Колесниковой. Задержанной оппозиционерке инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет). 18 сентября Колесниковой продлили арест до 8 ноября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, протесты, политзаключенные, обвинение, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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