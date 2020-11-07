Лукашенко заявил, что "не парится" из-за санкций ЕС

Европейский союз 6 ноября включил Александра Лукашенко в санкционный список в связи с подавлением протестов и фальсификацией результатов президентских выборов.

Лукашенко: Я всю жизнь под санкциями Фото: EPA

Александр Лукашенко, занимавший должность президента Беларуси с 1994-го по 2020 год, заявил, что "не парится" из-за включения в санкционный список ЕС. Как сообщает БЕЛТА, об этом он сказал 7 ноября.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями – жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", – утверждает Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что после завершения президентской каденции Лукашенко Киев официально будет называть его просто Александром Лукашенко.

6 ноября Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.