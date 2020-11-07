"Если это не 37-й, то что?" В Минске ОМОН задержал девушку, гуляющую с опавшими листьями

С начала протестов в Беларуси стали традиционными женские мирные марши с цветами в руках. 7 ноября, когда проходил один из таких, сотрудники ОМОН в Минске задержали девушку, гуляющую с букетом опавших листьев.

В Минске сотрудник ОМОН задержал девушку, которая гуляла с опавшими листьями. Соответствующее видео опубликовал TUT.BY в Telegram.

Автор видео снимала, как несколько бусов с сотрудниками ОМОН ехали по городу. Рядом с ней шла подруга, державшая в руках букет из осенних листьев. В какой-то момент один из автобусов остановился, оттуда вышел мужчина в балаклаве и черной одежде. Он задержал женщину с листьями, завел ее а автобус, и они уехали.

Автор видео несколько раз спросила, за что задерживают ее подругу, но ответа не последовало.

"Просто взяли человека. Она шла со мной с листочками. Блин, если это не 37-й, то что?" – резюмировала автор.

Сегодня в Минске проходит уже традиционный цветочный женский марш, пишет Telegram-канал НЕХТА. Участницы таких акций не собираются в большие колонны, а просто гуляют по городу с цветам в руках.

TUT.BY сообщал, что на таком марше 7 ноября уже задержали двух девушек с цветами. При этом у них не было при себе традиционной протестной символики в виде бело-красно-белых флагов или другой атрибутики.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал президент Беларуси Александр Лукашенко (США, ЕС и Украина не признают его легитимным главой государства), за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.