Лукашенко убрал из поздравления с Днем Октябрьской революции слово "революция"

В Беларуси ежегодно отмечают День Октябрьской революции. Однако в этом году из традиционного поздравления президента Беларуси Александра Лукашенко, которого в США и Европе считают нелегитимным, убрали слово "революция".

Президент Беларуси Александр Лукашенко (США и ЕС не признают его легитимность) убрал из поздравления с Днем Октябрьской революции слово "революция". Внимание на это обратило издание TUT.BY.

Поздравление опубликовано на официальном сайте Лукашенко. Как отмечает TUT.BY, раньше в таких поздравлениях всегда звучало полное название праздника – День Октябрьской революции. Однако в этом году, когда на улицах Беларуси начались массовые протесты и митинги, Лукашенко поздравил соотечественников с "Днем Великого Октября".

Как отмечает TUT.BY, Беларусь – единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко (США, ЕС и Украина не признают его легитимным главой государства), за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.