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В Минске более 40 человек задержали на марше медиков

Марш медиков в Минске был анонсирован на 12.00. Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы, силовики их задержали.

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Известно о 43 задержанных медиках в Минске
Известно о 43 задержанных медиках в Минске
Фото: svaboda.org

В Минске 7 октября начался протестный марш медиков. Как только участники собрались, начались задержания, сообщает правозащитный центр "Весна".

Марш был анонсирован на 12.00. Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы, силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское районные управления внутренних дел (РУВД). Всего задержано как минимум 43 человека.

Видео задержаний опубликовал Telegram-канал "Белые халаты".

Возле Первомайского РУВД, куда увезли задержанных, собрались близкие и коллеги медиков, пишет TUT.BY.

Вскоре к зданию РУВД подъехала скорая. TUT.BY пишет, что она забрала медика Светлану Черных.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Минск, задержание, медики, протесты в Беларуси
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