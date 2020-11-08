ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Милованов: Зеленский манипулирует и врет значительно меньше, чем Трамп

Многим украинцам не нравится президент Владимир Зеленский, а в США в таком случае президента не переизбирают на следующий срок, как Дональда Трампа, отметил экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милованов: Если вам не нравится президент, включайтесь в политическую работу
Милованов: Если вам не нравится президент, включайтесь в политическую работу
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский врет меньше, чем президент США Дональд Трамп. Об этом 8 ноября в Facebook заявил бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, комментируя выборы президента Соединенных Штатов.

"Многим украинцам не нравится Зеленский. Есть и такие, кто практически влюблены в него. Но президент – это не о персоналиях, а о политике. Поддерживает ли Зеленский расизм или сексизм? Нет. Борется ли он со СМИ? Нет. Дискредитирует ли он ученых и экспертов? Нет. Манипулирует ли он или врет? Да, но значительно меньше Трампа (если я правильно прочитал исследование "Вокс")", – написал он.

Экс-министр отметил, что Соединенные Штаты, когда увидели, что президент Трамп "боролся со СМИ и дискредитировал экспертов и ученых", решили эту проблему избранием другого человека.

"Так работает демократия. Если вам не нравится президент, включайтесь в политическую работу, готовьте других кандидатов, убеждайте избирателей, и если вы будете эффективны, то выберут вашего кандидата", – объяснил Милованов.

По его словам, "у Зеленского есть хорошие и есть плохие политики и решения". Среди того, что ему не нравится, Милованов назвал политику в отношении России, повышение пенсий и минимальной зарплаты.

"Но мне нравится, что Зеленский продвигает рынок земли. А когда я был министром, оказывал политическую поддержку реформе рынка труда", – рассказал экс-министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1851220715047102&id=100004775745586

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ, бывший вице-президент США Джо Байден. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: США, выборы, демократия, Дональд Трамп, политика, Владимир Зеленский, президент, Тимофей Милованов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
  Марина Кинах переболела COVID-19
  Марина Кинах переболела COVID-19
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской
"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
"Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS