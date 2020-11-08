Милованов: Зеленский манипулирует и врет значительно меньше, чем Трамп

Многим украинцам не нравится президент Владимир Зеленский, а в США в таком случае президента не переизбирают на следующий срок, как Дональда Трампа, отметил экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Президент Украины Владимир Зеленский врет меньше, чем президент США Дональд Трамп. Об этом 8 ноября в Facebook заявил бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, комментируя выборы президента Соединенных Штатов.

"Многим украинцам не нравится Зеленский. Есть и такие, кто практически влюблены в него. Но президент – это не о персоналиях, а о политике. Поддерживает ли Зеленский расизм или сексизм? Нет. Борется ли он со СМИ? Нет. Дискредитирует ли он ученых и экспертов? Нет. Манипулирует ли он или врет? Да, но значительно меньше Трампа (если я правильно прочитал исследование "Вокс")", – написал он.

Экс-министр отметил, что Соединенные Штаты, когда увидели, что президент Трамп "боролся со СМИ и дискредитировал экспертов и ученых", решили эту проблему избранием другого человека.

"Так работает демократия. Если вам не нравится президент, включайтесь в политическую работу, готовьте других кандидатов, убеждайте избирателей, и если вы будете эффективны, то выберут вашего кандидата", – объяснил Милованов.

По его словам, "у Зеленского есть хорошие и есть плохие политики и решения". Среди того, что ему не нравится, Милованов назвал политику в отношении России, повышение пенсий и минимальной зарплаты.

"Но мне нравится, что Зеленский продвигает рынок земли. А когда я был министром, оказывал политическую поддержку реформе рынка труда", – рассказал экс-министр.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ, бывший вице-президент США Джо Байден. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.