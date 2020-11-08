Пора Америке объединиться и вылечиться. Байден поговорил со спикером Пэлоси после объявления о победе на выборах

После того, как кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена поздравили с победой некоторые европейские лидеры, он поговорил со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси, лидером демократов Чаком Шумером и распространил заявление, призвав "оставить гнев и резкую риторику позади".

Американские СМИ сообщали, что Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков Фото: EPA

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, которого американские СМИ назвали победителем на президентских выборах, уже созвонился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси, сообщает телеканал CNN 8 ноября.

Что именно Байден обсуждал с Пэлоси, неизвестно. Байден также успел поговорить со старшим сенатором США от штата Нью-Йорк, лидером демократов Чаком Шумером. При разговоре Шумер вышел на улицу и дал услышать голоса жителей Бруклина, празднующих победу демократа.

По информации CNN, Байден направил письмо о своих следующих шагах тем, кто поддерживал его на выборах. В нем сказано, что после завершения избирательной кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и стать единой нацией.

Пора всей Америке объединиться и вылечиться, отметил Байден.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Байдена с победой на выборах президента США уже поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский.

Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона. Сторонники президента США Дональда Трампа считают, что во время подсчета голосов в округе сотрудники избирательных участков не учли потенциально решающие голоса.

Президент США Дональд Трамп считает, что он выиграл новые выборы главы Белого дома, получив поддержку 71 млн избирателей.

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