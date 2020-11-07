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"С нетерпением жду". Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Экс-вице-президента США Джо Байдена с победой на выборах главы Белого дома премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил, отметив "уникальные отношения" между двумя странами.

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Наши две страны близкие друзья, партнеры и союзники
Наши две страны – близкие друзья, партнеры и союзники
Фото: ЕРА

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил с победой на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена.

"Поздравляю, Джо Байден и Камала Харрис (ее Байден выдвигал на пост вице-президента. – "ГОРДОН"). Наши две страны – близкие друзья, партнеры и союзники. У нас уникальные отношения на мировой арене. Я действительно с нетерпением жду возможности работать вместе и развивать это вместе с вами", – написал Трюдо в Twitter.

О победе Байдена на выборах главы Белого дома сообщили 7 ноября телеканалы CNN, ABC News и Fox News.

Байден уже заявил, что президентом он будет для всех американцев, в том числе для тех, кто за него не голосовал.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали кандидат от Республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, выборы, Канада, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США, голосование, Джастин Трюдо, премьер-министр, выборы президента США 2020, Камала Харрис
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