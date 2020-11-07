"С нетерпением жду". Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил с победой на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена.
"Поздравляю, Джо Байден и Камала Харрис (ее Байден выдвигал на пост вице-президента. – "ГОРДОН"). Наши две страны – близкие друзья, партнеры и союзники. У нас уникальные отношения на мировой арене. Я действительно с нетерпением жду возможности работать вместе и развивать это вместе с вами", – написал Трюдо в Twitter.
Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020
О победе Байдена на выборах главы Белого дома сообщили 7 ноября телеканалы CNN, ABC News и Fox News.
Байден уже заявил, что президентом он будет для всех американцев, в том числе для тех, кто за него не голосовал.
В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали кандидат от Республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.