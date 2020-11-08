"Получил 71 млн голосов". Трамп заявил о своей победе на выборах

Президент США Дональд Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечили 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента, Джо Байдена из Демократической партии, проголосовало более 74,5 млн избирателей.

Президент США Дональд Трамп заявил 7 ноября в Twitter, что он выиграл новые выборы главы Белого дома, получив поддержку 71 млн избирателей.

"Я победил на выборах, получив 71 млн юридических голосов. Произошли плохие вещи, когда наших наблюдателей не допускали смотреть [за подсчетом голосов]", – написал Трамп заглавными буквами.

По его словам, речь идет о миллионах бюллетенях, которые пришли по почте.

Его твит администрация Twitter обозначила как "спорное утверждение о фальсификации выборов".

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

По данным телеканала CNN, который вел собственный подсчет, за Трампа проголосовало менее 70,4 млн избирателей, за Байдена – более 74,5 млн.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

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