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"Пока, Дон". В США празднуют победу Байдена на выборах президента. Фоторепортаж

Сегодня 01.03
7 ноября после объявления американскими СМИ победителем выборов президента представителя Демократической партии США Джо Байдена в стране начались празднования. Противники действующего главы Белого дома Дональда Трампа вышли на улицы городов с американскими флагами, портретами Байдена и плакатами с надписью: "Пока, Дон". Тот уже заявил, что президентом будет для всех американцев, в том числе для тех, кто за него не голосовал. Фотографии из США опубликовало агентство ЕРА.
Теги: США, выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США, президент, выборы президента США 2020
 

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