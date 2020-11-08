"Пока, Дон". В США празднуют победу Байдена на выборах президента. Фоторепортаж
7 ноября после объявления американскими СМИ победителем выборов президента представителя Демократической партии США Джо Байдена в стране начались празднования.
Противники действующего главы Белого дома Дональда Трампа вышли на улицы городов с американскими флагами, портретами Байдена и плакатами с надписью: "Пока, Дон". Тот уже заявил, что президентом будет для всех американцев
, в том числе для тех, кто за него не голосовал. Фотографии из США опубликовало агентство ЕРА
.