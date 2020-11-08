Саакашвили: Избрание Байдена – очень плохая новость для Кремля

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что избрание демократа Джо Байдена на пост президента США Джо Байдена позволит переосмыслить региональную политику.

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в Facebook поздравил кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах.

Он отметил, что много лет дружит с Байденом, о чьей победе на выборах уже объявили ряд американских телеканалов.

"Я искренне рад за него, потому что в первую очередь он не просто политик, он, прежде всего хороший, эмоциональный и настоящий человек. Я уверен, что его избрание – очень плохая новость для Кремля. Его избрание позволит переосмыслить региональную политику, особенно в нашем регионе. Сейчас, когда народ Грузии борется за то, чтобы вернуть себе украденные выборы, на которых оппозиция одержала убедительную победу, и победу которой украли, люди с ценностями в Белом доме нам очень нужны", – написал Саакашвили.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

CNN и ABC News показывают, что подсчет голосов продолжается в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Байден, по их предварительным данным, лидирует в Аризоне, Пенсильвании и Джорджии, Трамп – на Аляске и в Северной Каролине. Fox News уже объявил Байдена победителем в Аризоне, аналитики канала считают неопределенными итоги голосования только в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Трамп отказывался признать поражение и заявлял о намерении оспаривать результаты выборов во всех штатах, где победил его главный соперник.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.