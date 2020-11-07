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"Будем рады видеть в Киеве". Ермак поздравил Байдена и Харрис с победой

Сегодня вечером в США объявили победителем выборов президента бывшего вице-президента США Джо Байдена. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США и Украину неразрывно объединяют общие ценности, и сказал, что в Киеве будут рады приезду Байдена и Камалы Харрис, которую тот выдвинул на пост вице-президента.

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Ермак поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах президента США
Ермак поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах президента США
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Facebook поздравил бывшего вице-президента США Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Поздравляю Джо Байдена и [кандидата на пост вице-президента от демократов] Камалу Харрис с победой! Наши страны разделяет океан, впрочем нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3369824323071426&id=100001316744918

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Ряд американских телеканалов 7 ноября сообщили о победе Байдена. По данным CNN, ABC News и Fox News, он набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков при 270 необходимых для избрания новым президентом. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

CNN и ABC News показывают, что подсчет голосов продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Байден, по их предварительным данным, лидирует в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии, Трамп – на Аляске и в Северной Каролине. Fox News уже объявил Байдена победителем в первых двух штатах, аналитики канала считают неопределенными итоги голосования только в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Трамп отказывался признать поражение и заявлял о намерении оспаривать результаты выборов во всех штатах, где победил его главный соперник.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, Украина, Джо Байден, выборы президента США 2020, Андрей Ермак, Камала Харрис
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