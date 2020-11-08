Меркель, Джонсон, Столтенберг, Макрон. Лидеры ЕС и НАТО поздравили Байдена с победой

С победой на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена уже поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский.

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден продолжил получать от мировых лидеров поздравления с победой на выборах.

Канцлер Германии Ангела Меркель в заявлении, которое опубликовал пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, подчеркнула: американский народ сделал свой выбор.

"Байден будет 46-м президентом США", – сказала она и поздравила Камалу Харрис с избранием на пост вице-президента США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter написал, что США – главный союзник Соединенного Королевства; глава британского правительства ожидает сотрудничества по вопросам, касающимся изменения климата, безопасности и торговли.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил в Twitter, что двум государствам "предстоит сделать многое для преодоления сегодняшних вызовов" и призвал Байдена "работать вместе".

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

"ЕС и США – друзья и союзники, наши граждане поддерживают самые глубокие связи. Я с нетерпением жду работы с избранным Президентом Байденом", – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Read my full statement pic.twitter.com/239JdX5rrJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter отметил, что знает Байдена как решительного сторонника Альянса и надеется на тесное сотрудничество.

"Сильный НАТО хорош как для Северной Америки, так и для Европы", – написал он.

I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 7, 2020

С победой на выборах Байдена также поздравили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

CNN и ABC News показывают, что подсчет голосов продолжается в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Байден, по их предварительным данным, лидирует в Аризоне, Пенсильвании и Джорджии, Трамп – на Аляске и в Северной Каролине. Fox News уже объявил Байдена победителем в Аризоне, аналитики канала считают неопределенными итоги голосования только в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске. Трамп отказывался признать поражение и заявлял о намерении оспаривать результаты выборов во всех штатах, где победил его главный соперник.

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