Сторонники Трампа через суд оспорили голосование в Аризоне

Сторонники президента США Дональда Трампа считают, что во время подсчета голосов в округе Мерикоп (штат Аризона) сотрудники избирательных участков не учли потенциально решающие голоса.

Сторонники Трампа говорят, что проблема с машинами для голосования привела к отклонению части голосов Фото: EPA

Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона. Об этом сообщает Reuters.

Сторонники президента США Дональда Трампа считают, что во время подсчета голосов в округе сотрудники избирательных участков не учли потенциально решающие голоса. Республиканцы в своем иске ссылаются на некоторых наблюдателей и двух избирателей, которые утверждали, что проблема с машинами для голосования привела к отклонению части голосов.

Республиканцы требовали ручной проверки бюллетеней, которые избиратели подали лично. Они также просили судью запретить подтверждение результатов голосование до завершения проверки.

Госсекретарь штата Аризона Кэти Хоббс назвала иск уловкой и заявила, что сторонники Трампа "хватаются за соломинку".

4 ноября телеканал Fox News сообщал, что главный соперник Трампа Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. По данным телеканала, он получил голоса 1,4 млн избирателей (51%), тогда как за Трампа проголосовали 1,3 млн (47,6%).

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

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