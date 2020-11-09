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ПОЛИТИКА

"Байден знает, насколько важна Украина". Тейлор рассказал, повлияет ли скандал с Burisma на дальнейшую политику США

Бывший вице-президент США Джо Байден понимает, что Украина находится на передовой войны с Россией, после его вступления в должность президента Киеву стоит ждать от Вашингтона последовательности в поддержке суверенитета и независимости Украины, считает экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Тейлор: Украинцы знают, что США поддерживали их в этих вопросах годами. Эта поддержка была сильной, она шла от обеих партий, поэтому я надеюсь, что эта поддержка продолжится
Тейлор: Украинцы знают, что США поддерживали их в этих вопросах годами. Эта поддержка была сильной, она шла от обеих партий, поэтому я надеюсь, что эта поддержка продолжится
Фото: ЕРА

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что скандал вокруг дела компании Burisma, в который был вовлечен сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, не повлияет на политику Вашингтона после вступления Байдена в полномочия президента страны.

Об этом Тейлор рассказал в интервью Общественному, обнародованном 8 ноября.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Тейлор сказал, что Украине после вступления в должность нового президента стоит ждать от Вашингтона последовательности в поддержке ее суверенитета, независимости и демократии.

"Украинцы знают, что США поддерживали их в этих вопросах годами. Эта поддержка была сильной, она шла от обеих партий, от республиканской и от демократической администраций. [...] Поэтому я надеюсь, что эта поддержка продолжится. Джо Байден знает, насколько Украина важна для США. Он очень осведомлен в зарубежной политике. Байден [...] много раз бывал в Украине, знает, почему Украина важна для США. Он знает, что Украина находится на передовой войны с Россией и поддержка является важной, учитывая оборону не только самой Украины против российской агрессии, но и Европы, США", – подчеркнул экс-посол.

Журналистка отметила, что Украина была в центре предвыборной кампании в США, а имя сына Байдена связывали с украинской компанией.

"Все то, о чем вы сейчас говорили, просто не держится кучи. Никто, кроме самого [личного адвоката Трампа] Руди Джулиани, не относился к этому серьезно. И все это не имело того эффекта, на который надеялись Джулиани и господин [внефракционный нардеп Андрей] Деркач. Это не повлияло на результаты выборов. Поэтому я не думаю, что эти вещи будут иметь какое-то влияние на господина Байдена или американскую политику", – ответил Тейлор.

В декабре 2019 года во время визита в Украину Джулиани провел ряд встреч с украинскими политиками, в том числе с Деркачом. По данным газеты The New York Times, Джулиани прилетал в Киев, чтобы собрать материалы, которые могли помочь Трампу в деле о его импичменте.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре 2020 года опубликовал записи якобы телефонных переговоров пятого президента Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками, в частности с Джо Байденом. На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В сентябре США ввели санкции против Деркача за попытку повлиять на выборы президента США.

Байден-младший работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают со Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Теги: США, Украина, Джо Байден, импичмент, Андрей Деркач, Дональд Трамп, Уильям Тейлор, Рудольф Джулиани, выборы президента США 2020
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