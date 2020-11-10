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Луценко сообщил, что перенес COVID-19, и предложил "гнать в шею правительство"

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выписался из больницы после лечения коронавирусной инфекции.

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Луценко: Правительство должно было создать 136 базовых антиковидних центров
Луценко: Правительство должно было создать 136 базовых антиковидних центров
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook, что 9 ноября выписался из больницы, где проходил лечение от COVID-19. 

"Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям. И все же этот пост не об оптимизме. А о полном провале противодействию пандемии в Украине", – написал Луценко.

Он считает, что украинские власти не создали условий для эффективного реагирования на пандемию коронавируса.

"Что должно было сделать за эти семь месяцев правительство? В Украине в 2020 году создано 136 новых, укрупненных районов. Правительство должно было создать 136 базовых антиковидных центров. Это – 136 лабораторий для тестирования (200–350 млн грн). Это – 136 кислородных пунктов (400–550 млн грн). Это – 136 аппаратов компьютерной томографии (1–1,4 млн грн). Это – страхование и доплаты врачам. Ничего из этого не сделано", – считает экс-генпрокурор.

Он отметил бездеятельность Кабинета Министров.

"Что с этим делать? Ответ: гнать в шею правительство", – подчеркнул Луценко.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1653830264816142

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Юрий Луценко, правительство, больница, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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