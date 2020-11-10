Зеленский о борьбе с COVID-19: К концу года сможем еще больше, потому что мы – великая нация

За год борьбы с коронавирусной инфекцией человечество многому научилось, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

До конца 2020 года Украина в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции сможет сделать больше, чем сейчас. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 9 ноября в Facebook.

"Украина ...прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем до способности справляться, когда у нас и 10 тыс. заражений ежесуточно, и делать уже по 50 тыс. тестов в сутки. Год назад такого потенциала не было и в помине. ...Так или иначе, уже к концу года мы сможем еще больше. Потому что мы – великая нация, и стоит только возродить веру в себя, уверенность в своих силах и идти в этом мире вместе с самыми лучшими", – написал он.

Президент отметил, что "человечество за этот год научилось многому", появились протоколы лечения и действенные препараты, "есть понимание того, как и когда мир увидит вакцины".

"Мы обязательно победим в этой сложной битве. ...Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и умении сегодня", – заявил Зеленский.

9 ноября Зеленский сообщил, что, несмотря на соблюдение карантинных ограничений, получил положительный тест на COVID-19.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

9 ноября в мире выявили рекордное количество инфицированных COVID-19 – почти 678 тыс.