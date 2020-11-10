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Экс-министр Рева предложил прописать Зеленскому "курс асфальтотерапии, которая лучше всего позволяет бороться с COVID-19"

Комментируя в Facebook выявление COVID-19 у президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр соцполитики Андрей Рева назвал главу государства "мастером спорта по борьбе с коронавирусом".

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Рева (на фото) назвал Зеленского "горячо любимым"
Рева (на фото) назвал Зеленского "горячо любимым"
Фото: msp.gov.ua

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что инфицированному коронавирусом президенту Владимиру Зеленскому следует прописать "курс асфальтотерапии".

Такой комментарий экс-министр оставил под постом главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, в котором тот желал здоровья президенту и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

"Наш горячо любимый Зе-президент – мастер спорта по борьбе с коронавирусом! Поэтому не мешало бы ему прописать курс асфальтотерапии, которая лучше всего позволяет бороться с COVID-19", – написал Рева.

Скриншот: Юрий Бутусов / Facebook
Скриншот: Юрий Бутусов / Facebook

9 ноября Зеленский сообщил, что, несмотря на соблюдение карантинных ограничений, получил положительный тест на COVID-19.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из которых рекордные 10 842 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

В июне Верховная Рада Украины разрешила выделить на строительство дорог часть средств фонда для борьбы с COVID-19.

Теги: Юрий Бутусов, строительство, Владимир Зеленский, президент, Андрей Рева, дороги, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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