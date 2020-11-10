Зеленский: С начала глобальной пандемии я понял, что ковид точно не пройдет и мимо меня

После обнаружения коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что чувствует себя "неплохо" и имеет "небольшую повышенную температуру".

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, заявил 9 ноября в Facebook, что ожидал этого.

"Надо объективно смотреть на ситуацию. Еще с начала глобальной пандемии я понял, что ковид точно не пройдет и мимо меня. Даже немного удивился, как инфекция обошла меня, когда заболели родные. К сожалению, мы должны принять для себя такую аксиому: пока не будет надежной вакцины – каждый под угрозой. Единственное, что можем сделать, – это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность "вытянуть" тяжелые формы", – написал он.

Глава государства отметил, что его работа "не позволяет быть полностью изолированным".

"Ты всегда в общении, потому что без этого не будешь эффективным. Президент – это прежде всего встречи, коммуникации, личная модерация. Поэтому я сразу был в зоне большого риска. Но мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно", – объяснил Зеленский.

9 ноября Зеленский сообщил, что несмотря на соблюдение карантинных ограничений, получил положительный тест на COVID-19.

Жена президента Елена Зеленская переболела коронавирусной инфекцией летом.

В Украине на 9 ноября было зафиксировано 469 018 случаев коронавирусной инфекции, из них 8687 – за последние сутки. Скончалось 8565 больных с COVID-19, выздоровело 209 143 человек.