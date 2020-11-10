"Люди с ампутированной совестью". Зеленский заявил, что оппоненты радуются его COVID-19

Комментируя появление в соцсетях радостных постов по поводу его инфицирования коронавирусом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "зло возвращается обязательно и во сто крат".

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на радостные посты в соцсетях по поводу выявленной у него коронавирусной инфекции. Об этом глава государства написал 9 ноября в Facebook.

"Вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат", – заявил Зеленский.

По его словам, "коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты".

"Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества", – объяснил президент.

9 ноября Зеленский сообщил, что, несмотря на соблюдение карантинных ограничений, получил положительный тест на COVID-19.

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя болезнь президента, написал в Facebook, что Зеленский – "мастер спорта по борьбе с коронавирусом". "Не мешало бы ему прописать курс асфальтотерапии, которая лучше всего позволяет бороться с COVID-19", – написал экс-министр.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из которых рекордные 10 842 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.