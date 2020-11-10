ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Эпидемия COVID-19. Более чем на 70% больницы заполнены в 10 регионах Украины. Сутками ранее их было восемь

По данным Минздрава Украины, за последние сутки в число регионов с высокой загруженностью больниц первой волны эпидемии COVID-19 вошли Закарпатская и Киевская области.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине в больницах первой волны COVID-19 заняты 63,8% мест
В Украине в больницах первой волны COVID-19 заняты 63,8% мест
Фото: ЕРА

В 10 регионах Украины более чем на 70% заполнены места в больницах первой волны коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 10 ноября.

Сутками ранее таких регионов было восемь. Теперь к ним прибавились Закарпатская (70,6%) и Киевская области (71,2%).

Речь идет о пациентах с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтвержденным COVID-19.

На 10 ноября самый высокий процент заполненности больничных коек зафиксирован в Полтавской (85,2%) и Одесской (80,8%) областях.

Более чем на 70% заполнены также больницы в Ровенской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

В целом по Украине из 45 361 койко-места в больницах первой волны COVID-19 заняты 63,8%.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

9 ноября в мире выявили рекордное количество инфицированных COVID-19 – почти 678 тыс.

Теги: эпидемия, Киевская область, Закарпатская область, инфекция, больницы, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
"Как же ему досадно", "Бедный ребеночек". В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми
"Как же ему досадно", "Бедный ребеночек". В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми
"Добро пожаловать в семью". После смерти любимой собаки Уизерспун завела нового питомца
"Добро пожаловать в семью". После смерти любимой собаки Уизерспун завела нового питомца
"Мои молитвы были услышаны". Мадонна с розовыми волосами оригинальным способом попросила принести ей вина
"Мои молитвы были услышаны". Мадонна с розовыми волосами оригинальным способом попросила принести ей вина
"По фоткам можно заметить, как падала гривна". Каминская показала ню-снимки "НеАнгелов"
"По фоткам можно заметить, как падала гривна". Каминская показала ню-снимки "НеАнгелов"
Брежнева: Если бы начала ходить в гости ко всем, кому удалось помочь, у меня бы ушли на это годы
Брежнева: Если бы начала ходить в гости ко всем, кому удалось помочь, у меня бы ушли на это годы
Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева впервые показала маму
Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева впервые показала маму
"Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык". Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу
"Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык". Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу
Тина Кароль показала, как проходила ее съемка топлес для книги Vogue о выдающихся украинках
Тина Кароль показала, как проходила ее съемка топлес для книги Vogue о выдающихся украинках
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS