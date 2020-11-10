Эпидемия COVID-19. Более чем на 70% больницы заполнены в 10 регионах Украины. Сутками ранее их было восемь

По данным Минздрава Украины, за последние сутки в число регионов с высокой загруженностью больниц первой волны эпидемии COVID-19 вошли Закарпатская и Киевская области.

В Украине в больницах первой волны COVID-19 заняты 63,8% мест Фото: ЕРА

В 10 регионах Украины более чем на 70% заполнены места в больницах первой волны коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 10 ноября.

Сутками ранее таких регионов было восемь. Теперь к ним прибавились Закарпатская (70,6%) и Киевская области (71,2%).

Речь идет о пациентах с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтвержденным COVID-19.

На 10 ноября самый высокий процент заполненности больничных коек зафиксирован в Полтавской (85,2%) и Одесской (80,8%) областях.

Более чем на 70% заполнены также больницы в Ровенской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

В целом по Украине из 45 361 койко-места в больницах первой волны COVID-19 заняты 63,8%.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

9 ноября в мире выявили рекордное количество инфицированных COVID-19 – почти 678 тыс.