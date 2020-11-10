"Никакой зрады". Глава Минздрава Украины объяснил, откуда взялась цифра якобы рекордного прироста случаев COVID-19

При подготовке данных о суточном приросте в Украине инфицированных коронавирусом исполнитель поставил вместо подтвержденных случаев подозрительные, объяснил глава Минздрава Максим Степанов.

При публикации данных о суточном приросте инфицированных коронавирусом в Украине ошибся исполнитель. Об этом 10 ноября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Утром в Facebook министра появилась информация о суточном рекорде в 10 842 новых случая COVID-19, позже цифру изменили на 10 179.

"К сожалению, с утра возникла техническая ошибка нашего исполнителя и он поставил цифру подозрительных случаев – 10 842. Но реальная цифра подтвержденных – 10 179. Специально так очень четко рассказал, чтобы потом никто не искал никакой зрады, ее не существует", – объяснил Степанов.

Таким образом, не побитым остался рекорд, установленный 7 ноября, тогда выявили 10 746 инфицированных.

8 ноября COVID-19 подтвердили у 8687 пациентов.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.