До жопы теперь все эти фонды и миллиарды на борьбу с COVID-19. Времени что-то важное купить, успеть привезти и установить больше нет

Спокойно. Без матов.

Объявили. Закрытие всех украинских больниц для приема пациентов на плановые госпитализации и операции. Многие недоумевают.

Все просто. У них не осталось ни времени, ни вариантов для маневров – это выбор один из одного. Коек не хватает. Тестов не хватает. Врачей не хватает. Кислорода не хватает.

Знаете, бывает, в болезни наступает такой момент, когда время безвозвратно упущено и деньгами уже ничего невозможно решить или изменить к лучшему. Деньги в этот момент теряют всякую ценность и всякий смысл. Потеряно самое ценное – время.

И тогда остается только молиться богу и верить в чудо. Именно такой момент сейчас наступил в нашей государственной войне с коронавирусом.

До жопы теперь все эти их фонды, миллионы и миллиарды. Нет времени больше на них что-то важное купить, успеть привезти, установить и запустить.

Просто запомните. Оборудование одного Дворца спорта под полевой госпиталь на 500 коек заняло бы две недели и обошлось бы в 25 млн грн. Даже 25 таких госпиталей по стране стоили бы всего 600 млн грн.

40 тыс. кислородных концентраторов, чтобы закрыть всю потребность украинских коек стационаров в быстром кислороде, – это всего 1 млрд грн.

Автономная кислородная станция для одной больницы на 200 коек – это всего 4 млн грн. То есть 100 больниц по стране можно обеспечить штатным кислородом за 400 млн грн

Я уже молчу, что еще в марте китайцы официально вели переговоры с ОП и предлагали построить в Украине мобильные инфекционных госпитали "под ключ" на 250 коек каждый за 60 дней и $25 млн.

Ладно бы государство раздало все эти миллиарды врачам. Но нет. На них времени и денег у них тоже не нашлось.

Восемь месяцев и 2 млрд. Цена успеха. Цена жизней. Цена здоровья нации. Но время ушло. Его больше не купить ни за какие деньги. Вот и закрывают все больницы. Нет больше других ходов в этой шахматной партии.

В любой смертельной болезни самое страшное – осознавать, что все можно было вовремя исправить...

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора