ГОРДОН
 
 
Александр Щерба
Александр Щерба

Посол Украины в Австрии


все материалы автора

Сравнил ситуацию с COVID-19 в Украине и Австрии. Украина пытается справиться с бедой не меньше и не хуже, чем другие европейцы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Побывал в Украине. Вернулся в Австрию. Сравниваю. Количество людей в масках на улице примерно одинакова. В магазинах все в масках, антисептик на каждом шагу и здесь, и там. Только в Австрии уже почти неделю как комендантский час после 20.00. В Украине комендантского часа нет. Рестораны в Австрии уже неделю как снова закрыты.

В обеих странах кривая заболеваемости идет стремительно вверх. Если пересчитывать на миллион населения, то в Австрии даже стремительнее.

Вывод: беда охватила весь мир. Украина пытается справиться с ней, в целом, не меньше и не хуже, чем другие европейцы. Что будет дальше – посмотрим. Но винить свой народ за какую-то особую легкомыслие, недисциплинированность – наверное, все же не стоит. По крайней мере, сейчас. Люди – везде люди. Борются, выживают как могут.

Источник: Alexander Scherba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Австрия, комендантский час, Европа, Александр Щерба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, антисептики, маска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность
  Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность G
Алеся БАЦМАН
  Дочь иммигрантов, критик Байдена, первая женщина-генпрокурор Калифорнии. Что известно о будущем вице-президенте США Камале Харрис
  Дочь иммигрантов, критик Байдена, первая женщина-генпрокурор Калифорнии. Что известно о будущем вице-президенте США Камале Харрис G
Елена КРАВЧЕНКО
  Казахстанский миллиардер Сейсембаев: В один из дней, когда я пас баранов, подумал: "Блин, я что, родился, чтобы пасти свою еду?"
  Казахстанский миллиардер Сейсембаев: В один из дней, когда я пас баранов, подумал: "Блин, я что, родился, чтобы пасти свою еду?" G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
Никитюк в мини позировала в ресторане
Никитюк в мини позировала в ресторане
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS