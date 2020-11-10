Сравнил ситуацию с COVID-19 в Украине и Австрии. Украина пытается справиться с бедой не меньше и не хуже, чем другие европейцы

Побывал в Украине. Вернулся в Австрию. Сравниваю. Количество людей в масках на улице примерно одинакова. В магазинах все в масках, антисептик на каждом шагу и здесь, и там. Только в Австрии уже почти неделю как комендантский час после 20.00. В Украине комендантского часа нет. Рестораны в Австрии уже неделю как снова закрыты.

В обеих странах кривая заболеваемости идет стремительно вверх. Если пересчитывать на миллион населения, то в Австрии даже стремительнее.

Вывод: беда охватила весь мир. Украина пытается справиться с ней, в целом, не меньше и не хуже, чем другие европейцы. Что будет дальше – посмотрим. Но винить свой народ за какую-то особую легкомыслие, недисциплинированность – наверное, все же не стоит. По крайней мере, сейчас. Люди – везде люди. Борются, выживают как могут.

Источник: Alexander Scherba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора