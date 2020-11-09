"Карантин выходного дня" позволит избежать локдауна в Украине – Зеленский

По словам президента Украины Владимира Зеленского так называемый карантин выходного дня, если его введут, продлится "примерно несколько недель".

Зеленский: Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введение так называемого карантина выходного дня позволит избежать локдауна. Об этом он заявил на совещании 9 ноября, пишет пресс-служба главы государства.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна", – сказал он.

По мнению Зеленского, таким образом удастся избежать мы "большого увеличения" количества больных и Минздрав "успеет" подготовить необходимое количество коек.

"Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", – сказал президент.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказывал сегодня: "карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если "карантин выходного дня" введут, это даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной "желтой" или "зеленой" зоны, в "красной" оказались 13 областных центров.

В Украине прошлые сутки подтвердили 8687 случаев COVID-19. С начала пандемии заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.