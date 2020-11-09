Минкульт Украины выступает против "карантина выходного дня" – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в случае введения "карантина выходного дня" в Украине без работы могут остаться "сотни тысяч работников".

По словам Ткаченко, запрет на работу в выходные дни сократит доходы учреждений культуры более чем на 50% Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 9 ноября в Twitter заявил, что его ведомство выступает против "карантина выходного дня".

"Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести "карантин выходного дня", Минкульт не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существования людей. Отдельный вопрос – выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2% до 4% ВВП. И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски – и для микро-, малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Ткаченко.

По его мнению, закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости COVID-19 не отразится, так как они не являются "эпицентром распространения вируса".

"Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры – едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках, и температурный скрининг постоянно отслеживаются, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санитарных эпидемических требований Минздрава, – решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины", – отметил министр.

По его словам, запрет на работу в выходные дни сократит доходы учреждений культуры и креативных индустрий более чем на 50%.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказывал: "карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если "карантин выходного дня" введут, это даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной "желтой" или "зеленой" зоны, в "красной" оказались 13 областных центров.

В Украине за прошлые сутки подтвердили 8687 случаев COVID-19. С начала пандемии заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.