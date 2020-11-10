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Резников заявил, что Украина может развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом из-за ситуации с COVID-19

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обсудил с комиссаром Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем ситуацию с COVID-19 в Крыму и гуманитарную обстановку на оккупированных территориях Донбасса.

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Резников: Мы должны добиться того, чтобы ко всем украинским пленным был обеспечен доступ Международного комитета Красного Креста
Резников: Мы должны добиться того, чтобы ко всем украинским пленным был обеспечен доступ Международного комитета Красного Креста
Фото: kyivcity.gov.ua

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников провел онлайн-встречу с комиссаром Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ходе разговора Резников сообщил представителю ЕС, что Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом из-за ситуации с COVID-19.

Собеседники обсудили вопросы пенсионного обеспечения людей на оккупированных территориях – еврокомиссар выразил надежду, что пенсии украинским гражданам сохранены.

"Правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно. С 10 ноября, например, открыты два новых контрольных пункта въезда/выезда в Луганской области. На одном из них, в Счастье, открыт многофункциональный сервисный центр, где люди могут получить все административные и социальные услуги, в том числе решить вопросы пенсионного обеспечения и снять наличные", – рассказал Резников.

Стороны говорили об оккупированном Донбассе, где оккупационные власти удерживают в плену украинских граждан, в частности в тюрьме "Изоляция".

"Журналист, герой Стас Асеев, который 28 месяцев находился в этой пыточной, нашел силы выжить и был освобожден из плена в декабре прошлого годаБольно и страшно говорить о том, что там делают с нашими гражданами. Я очень прошу вас встретиться со Стасом и из первых уст услышать обо всех зверствах, происходящих в "Изоляции". Мы вместе должны добиться того, чтобы ко всем украинским пленным гражданам был обеспечен доступ Международного комитета Красного Креста. Это касается не только Донбасса, но и оккупированного Крыма", – подчеркнул Резников.

Собеседники подняли вопрос гуманитарного разминирования на Донбассе. Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.

"Резников выразил благодарность ЕС за поддержку Украины в российско-украинской войне. Начиная с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд гуманитарной помощи. В свою очередь Янез Ленарчич отметил всестороннюю поддержку со стороны ЕС, в том числе поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, Донбасс, Счастье, Изоляция, Алексей Резников, разминирование, Янез Ленарчич, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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