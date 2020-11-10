КПВВ на подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей начали работу, боевики блокируют пропуск людей

Фактический пропуск граждан происходит только на контрольных пунктах въезда-выезда на территории Луганской области, однако в Счастье боевики возвращают людей обратно на КПВВ, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях начали свою работу в 8.00, проинформировал пресс-центр Госпрогранслужбы Украины.

Фактически пропуск граждан происходит только на КПВВ в Луганской области.

К 10.00 в Станице Луганской через КПВВ Украина пропустила на вход из ОРЛО 49 человек, на выход – 51. КПВВ "Золотое" пересекли два человека и одно транспортное средство, они направились на оккупированную территорию. В Счастье пункт въезда-выезда в сторону ОРЛО прошли восемь человек, в том числе двое детей.

"Однако не исключено, что эти граждане могут быть возвращены незаконными вооруженными формированиями, поэтому украинская власть обеспечила автобус, который сможет привезти этих людей", – сказано в релизе.

"Общественное" проинформировало, что как минимум пятерых человек, которые направлялись в сторону ОРЛО, боевики не пропустили – они вернулись обратно.

КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское" Донецкой области тоже открылись, но, как сказано в релизе ГПСУ, из ОРДО пока никто не прибыл. "Кроме того, из-за опасений в отказе в пропуске незаконными вооруженными формированиями не фиксируется прибытие людей для пересечения линии разграничения в направлении оккупированной территории", – подчеркнули в ГПСУ.

В штабе операции Объединенных сил сообщали, что все КПВВ на линии разграничения на Донбассе, в том числе два новых – в Золотом и Счастье – возобновят работу 10 ноября. Пересечение граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8.00 до 16.00.

Боевики заявили, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию".

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.