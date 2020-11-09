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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штаб операции ООС на Донбассе рассказал, когда возобновят работу всех КПВВ

Во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения восстановят с 10 ноября. Граждан и транспортные средства будут пропускать каждый день с 8.00 до 18.00.

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Новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" в Луганской области обещали открыть 10 ноября
Новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" в Луганской области обещали открыть 10 ноября
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе возобновят работу 10 ноября, рассказали в пресс-центре штаба ООС в Facebook сегодня, 9 ноября.

"В соответствии с решением командующего объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск людей и транспортных средств через линию разграничения. На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорск", а в Луганской области – через КПВВ "Станица Луганская" и новые контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/994017734424176

Граждан и транспортные средства будут пропускать каждый день с 8.00 до 18.00. При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию проводится температурный скрининг.

Обязательно нужно надевать защитную маску (респиратор) и соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки, предупредили в штабе ООС.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома" или обсервацию.

Минобороны Украины сообщало о закрытии КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области – он будет закрыт минимум до 15 ноября из-за критического распространения коронавирусной инфекции на временно оккупированной территории Луганской области.

Два новых контрольных пункта въезда-выезда "Счастье" и "Золотое" в Луганской области обещали открыть одновременно 10 ноября

В общественной организации "Донбасс SOS" сообщали, что если человеку нужно срочно попасть или выехать из ОРЛО – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – этот вопрос рассматривают индивидуально в штабе Операции объединенных сил и Госпогранслужбе Украины.

Теги: Донбасс, Марьинка, Счастье, Станица Луганская, Золотое, Майорск, Гнутово, Донецкое, Новотроицкое, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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