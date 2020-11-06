Зеленский проверил готовность к открытию нового КПВВ в Счастье

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" в Луганской области, который планируют открыть 10 ноября.

Пропускная способность нового КПВВ в Счастье составляет до 15 тыс. человек и до 5 тыс. транспортных средств в сутки Фото: dpsu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий проверил готовность к открытию нового контрольно-пропускного пункта через линию разграничения в Луганской области. Об этом 6 ноября сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Это очень современный КПВВ, очень быстро построили Центр предоставления административных услуг, который предоставляет 88 админуслуг, что очень важно для всех граждан Украины, для гражданских лиц, находящихся на нашей стороне и на временно оккупированных территориях", – сказал глава государства.

По информации главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, пограничники готовы к началу пропуска людей через КПВВ "Счастье". Пункт пропуска будет функционировать в рамках дорожного коридора Луганск – Веселая Гора – Счастье – Новоайдар.

КПВВ будет осуществлять пропуск и пешеходов, и граждан на транспортных средствах. На пешеходном направлении установлены модули паспортного контроля, где оборудовано 24 рабочих места по проверке документов. В КПВВ оборудована отдельная полоса для гуманитарных грузов, сказано в сообщении.

Зеленский посетил отделения "Ощадбанка", почту и Центр предоставления административных услуг, которые расположены рядом с контрольным пунктом. В КПВВ также есть аптека и комната матери и ребенка.

Пропускная способность КПВВ составляет до 15 тыс. человек и до 5 тыс. транспортных средств в сутки.

По данным пресс-службы главы государства, сегодня Зеленский посетил зону операции Объединенных сил, где ознакомился с условиями несения службы военными на передовых позициях.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

До появления КПВВ в Счастье единственным пунктом пропуска через линию разграничения в Луганской области был КПВВ "Станица Луганская". Новый контрольный пункт въезда-выезда планируют открыть 10 ноября.