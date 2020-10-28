Участники ТКГ договорились открыть пункты пропуска "Золотое" и "Счастье" 10 ноября

На очередном заседании трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции стороны говорили об открытии новых контрольных пунктов въезда/выезда, соблюдении режима тишины на линии соприкосновения и разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО.

Сегодня состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ. О его итогах сообщила пресс-служба президента Украины.

"В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов в исполнении Минских договоренностей. Соответствующий план действий должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций и наработок по результатам встречи советников лидеров "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже в сентябре этого года", – говорится в сообщении.

Кравчук призвал через неделю созвать очередное заседание трехсторонней группы, "чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы".

Сообщается, что участники консультаций сегодня договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) – "Золотое" и "Счастье" – 10 ноября. Заместитель Кравчука в ТКГ, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что украинская сторона готова к открытию КПВВ.

Представители Украины подчеркнули, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.

"В рамках рабочей группы по вопросам безопасности специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня. Она также призвала участников ТКГ продолжить работу по выработке координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины", – говорится в сообщении.

Участники консультаций принципиально согласились разработать проект плана действий, который позволяет разблокировать договоренности по разминированию 20 новых участков и перейти к разведению сил и средств на четырех следующих участках.

Кравчук на заседании призвал Россию и оккупационные власти ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

"Представители Украины настояли на подтверждении людей из списка на взаимное освобождение, который украинская сторона передала еще в июле. Госпожа Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, что не является гуманным", – отметили в пресс-службе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). пресс-службе президента сообщили, что Кравчук призвал Россию и оккупационные власти ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.