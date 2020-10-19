Новый КПВВ "Счастье" в Луганской области планируют открыть 10 ноября – штаб ООС

На новом пункте пропуска "Счастье" будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха граждан, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Новый контрольный пункт въезда – выезда "Счастье" в Луганской области планируют открыть 10 ноября. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Решение о создании нового КПВВ было принято 22 июля 2020 года во время встречи трехсторонней контактной группы. К строительству пешеходного сообщения привлечены представители военно-гражданских администраций Луганской области, рабочие Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог", – говорится в сообщении.

При поддержке международных гуманитарных организаций на новом пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Ожидаемая пропускная способность пункта въезда-выезда составляет 10–15 тыс. человек в сутки.

Сейчас единственный пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области – это КПВВ "Станица Луганская". В Донецкой области действуют КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка". При этом боевики периодически блокируют проезд через эти пункты пропуска.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое".