ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В КПВВ на Донбассе планируют открыть сервисные хабы – Минреинтеграции Украины

В сервисных хабах в контрольных пунктах въезда/выезда на Донбассе планируют предоставлять ряд административных услуг, а также возможность воспользоваться социальными программами, интернетом, бесплатной правовой помощью и другое, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Открытие двух КПВВ запланировано на 10 ноября
Открытие двух КПВВ запланировано на 10 ноября
Фото: dpsu.gov.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий работает над открытием сервисных хабов в контрольных пунктах въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что в таких хабах жители как подконтрольных правительству, так и временно оккупированных территорий смогут воспользоваться рядом административных услуг и социальных программ, например, "Доступные лекарства", а также бесплатной правовой помощью. В хабах планируют разместить отделения банков, комнаты матери и ребенка, предоставлять возможность подключится к интернету и другое.

В Кабмине напомнили, что на 10 ноября запланировано открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое" в Луганской области, и первый такой хаб хотят оборудовать в пункте "Счастье".

"Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались люди во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. И надо сделать все возможное, чтобы их поддержать. Уже в КПВВ они должны видеть, что мы их ждем. Сейчас оккупированная часть Донецкой и Луганской областей поражена болезнью – агрессией РФ, антигуманными действиями оккупантов. Там не работают законы, разрушаются предприятия и грабятся недра, уничтожается экология, существует риск радиационного загрязнения питьевой воды, царит тотальная антиукраинская пропаганда. А люди, наши граждане являются заложниками этих режимов, но благодаря им, через их умы, сердца, через создание лучших условий и сервисов мы достучимся к ним и вместе победим в тяжелой борьбе и излечимся от этой оккупационной болезни", – заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Донбасс, как и Крым, должен быть освобожден и "вернуться к нормальной жизни в единой стране, потому что наши граждане там этого заслуживают".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сейчас единственный пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области – это КПВВ "Станица Луганская".

Теги: Луганская область, Донецкая область, Счастье, Алексей Резников, Золотое, война в Украине, КПВВ, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
Чапкис рассказал о своих внуках
Чапкис рассказал о своих внуках
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Милевский обнародовал фото с мамой
Милевский обнародовал фото с мамой
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
  Чапкис публично сделал предложение Могилевской. Видео
Чапкис публично сделал предложение Могилевской. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS