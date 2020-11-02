В КПВВ на Донбассе планируют открыть сервисные хабы – Минреинтеграции Украины

В сервисных хабах в контрольных пунктах въезда/выезда на Донбассе планируют предоставлять ряд административных услуг, а также возможность воспользоваться социальными программами, интернетом, бесплатной правовой помощью и другое, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий работает над открытием сервисных хабов в контрольных пунктах въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что в таких хабах жители как подконтрольных правительству, так и временно оккупированных территорий смогут воспользоваться рядом административных услуг и социальных программ, например, "Доступные лекарства", а также бесплатной правовой помощью. В хабах планируют разместить отделения банков, комнаты матери и ребенка, предоставлять возможность подключится к интернету и другое.

В Кабмине напомнили, что на 10 ноября запланировано открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое" в Луганской области, и первый такой хаб хотят оборудовать в пункте "Счастье".

"Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались люди во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. И надо сделать все возможное, чтобы их поддержать. Уже в КПВВ они должны видеть, что мы их ждем. Сейчас оккупированная часть Донецкой и Луганской областей поражена болезнью – агрессией РФ, антигуманными действиями оккупантов. Там не работают законы, разрушаются предприятия и грабятся недра, уничтожается экология, существует риск радиационного загрязнения питьевой воды, царит тотальная антиукраинская пропаганда. А люди, наши граждане являются заложниками этих режимов, но благодаря им, через их умы, сердца, через создание лучших условий и сервисов мы достучимся к ним и вместе победим в тяжелой борьбе и излечимся от этой оккупационной болезни", – заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Донбасс, как и Крым, должен быть освобожден и "вернуться к нормальной жизни в единой стране, потому что наши граждане там этого заслуживают".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сейчас единственный пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области – это КПВВ "Станица Луганская".