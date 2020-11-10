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ДЕНЬГИ

Милованов считает, что в связи с COVID-19 Украине следует печатать деньги

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что для спасения ситуации следует ввести "радикальный карантин" и поддержать бизнес деньгами.

Милованов назвал ситуацию в Украине критической
Милованов назвал ситуацию в Украине критической
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

В условиях распространения коронавирусной инфекции Украине следует печатать деньги. Об этом 9 ноября в эфире телеканала ICTV заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Я сейчас скажу то, что большинство экономистов, которые меня знают, будут считать неправильным и непопулярным, может, даже нарушением "религии". Я считаю, что именно из-за этого [коронавируса] нужно ...закрывать бизнесы и предоставлять им финансирование. Финансирования у нас не хватает сейчас, то, по сути, это [означает] печать денег", – сказал он.

По его словам, ситуация в Украине критическая.

"Посмотрите на другие страны – они несут бешеные бюджетные дефициты. Почему? Потому что они поддерживают экономику именно сейчас. ...Я за то, чтобы мы делали жесткие – возможно, не ортодоксальные, нестандартные вещи, – но быстро и превентивно. Жесткий карантин на небольшой период с деньгами тем, кто пострадает, – по моему мнению, спасет ситуацию лучше, чем тянуть понемногу", – объяснил Милованов.

Против эмиссии как средства покрытия дефицита госбюджета выступал Национальный банк Украины. Так, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб отмечал, что включение печатного станка нанесет экономике больше вреда.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года. С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной "желтой" или "зеленой" зоны, в "красной" оказались 13 областных центров.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Теги: экономика, бюджет, бизнес, карантин, деньги, финансы, инфекция, финансирование, Тимофей Милованов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, эмиссия
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