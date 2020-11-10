В Крыму открылось почетное консульство Никарагуа. Украина начала подготовку санкций

Никарагуа стала первой страной, которая открыла свое диппредставительство в Крыму после аннексии полуострова Россией. Украина считает такие действия ничтожными и рассматривает их как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

10 ноября в аннексированном Россией Крыму открылось почетное консульство Никарагуа – первое иностранное диппредставительство с начала оккупации полуострова.

Чрезвычайный и Полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес в "Совете министров" Крыма передала копию патента по открытию посольства сотруднику российских спецслужб, бывшему полномочному представителю президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" Олегу Белавенцеву, пишет пресс-служба "главы" Крыма.

Святошинский райсуд Киева признал Белавенцева виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

Торрес, которая пребывает с визитом в аннексированном Крыму, 9 ноября посетила Керчь, сообщали оккупационные власти города.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с ее визитом и открытием консульства. Украина начала процесс применения санкций к Никарагуа, добавили в МИД и напомнили, что предупреждали никарагуанскую сторону о недопустимости открытия консульства в аннексированном Крыму.

"Вручение так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ" консульского патента является грубым нарушением законодательства Украины и международного права. [...] Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине, который способствует агрессии РФ и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, каковыми являются Автономная республика Крым и город Севастополь", – говорится в релизе, опубликованном на сайте МИД 10 ноября.

Украинское внешнеполитическое ведомство напомнило, что въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд из нее осуществляется через территорию Украины.

Любые органы, созданные на временной оккупированной территории в порядке, который противоречит украинскому законодательству, считаются незаконными, так же как и их решения, подчеркнули в МИД.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Никарагуа в 2014 году поддерживала действия России в Крыму и признала результаты незаконного референдума.