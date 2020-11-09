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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия занимается фабрикацией дел против украинцев в Крыму – МИД Украины

Фабрикация дел против граждан Украины является одной из ключевых форм репрессий в оккупированном Крыму, считает первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

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Крым был оккупирован весной 2014 года
Крым был оккупирован весной 2014 года
Фото: krymr.com

Россия занимается в Крыму фабрикацией уголовных дел против граждан Украины. Об этом 9 ноября в Twitter заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Фабрикация политически мотивированных дел против граждан Украины является одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов в Крыму", – написала она.

Этот вопрос дипломат подняла, комментируя арест в Крыму четыре года назад трех украинцев – Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудки – якобы за подготовку диверсий в Крыму.

"Такие дела являются активными действиями ФСБ по наполнению мифов о "шпионах" и "победной борьбе" с ними", – отметила Джапарова в Twitter.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Бессарабов, Штыбликов и Дудка. "Ленинский суд" города Севастополя арестовал задержанных

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы и штрафам. Их защита обжаловала это решение. 

В августе "Севастопольский городской суд" оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. 15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. 

В ноябре стало известно, что Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Теги: Россия, Крым, МИД Украины, шпионаж, тюрьма, арест, диверсанты, Владимир Дудка, Эмине Джапарова, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов
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